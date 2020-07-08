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Эксперт объяснил рост цен на яблоки в РФ задержками поставок из-за коронавируса

Эксперт объяснил рост цен на яблоки в РФ задержками поставок из-за коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рост цен на яблоки в РФ связан с задержками поставок по импорту из-за коронавируса.

"Рост цен на яблоки в июне 2020 года вызван, в первую очередь тем, что в этот месяц традиционно мы видим на полках именно импортную продукцию. В текущем году из-за девальвации рубля и некоторых задержек с поставками продукции по импорту, а именно со сложностями передвижения автотранспорта в связи с коронавирусом, предложение яблок несколько ограничено", - заявил директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков, комментарий которого распространила пресс-служба Минсельхоза.

Именно в связи с этим цены на яблоки на полках в июне выросли. Кроме того, из-за погодных условий немного запаздывает созревание урожая ранних сортов яблок в южных регионах РФ. В связи с этим они начнут поступать на прилавки на одну-две недели позже обычного, сказал он.

По данным Росстата, опубликованным в среду, рост цен на яблоки за неделю с 30 июня по 6 июля составил 2,8%. К 6 июля по сравнению с концом декабря 2019 года яблоки подорожали на 57,7%.

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