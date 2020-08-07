Су-35С перехватили стратегический бомбардировщик США над Охотским морем

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали в воздух три истребителя Су-35С на "перехват" американского стратегического бомбардировщика над акваторией Охотского моря. Об этом сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной РФ.

"7 августа 2020 года около 19 часов по местному времени (12 часов по Москве) российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - сообщили в центре.

Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35с из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа. Они классифицировали и сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря, отмечается в сообщении.

Это уже второй "перехват" американских военных самолетов за текущие сутки. Так, ранее в пятницу над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к границе России стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

"Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа", - сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной РФ.

Ранее российские военные сообщали о "перехвате" самолетов-разведчиков США над Черным морем 23, 24, 27, 31 июля и 5 августа. Каждый раз в воздух поднимались российские Су-27.

Военные самолеты США усилили разведывательную деятельность над Черным морем у российских границ, это не останется без реакции, заявил 27 июля "Интерфаксу" первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Мы констатируем, что полеты разведывательной авиации США над Черным морем участились. Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты", - сказал Красов.

"Хотелось бы отметить, что США находятся очень далеко от акватории Черного моря. И возникает вопрос: что делает американский самолет-разведчик в такой дали от своих границ?", - сказал Красов.

"У нас развивается инфраструктура не только Военно-морского флота, но и вся инфраструктура войск, расположенных в Крыму. Наверное, нашим американским коллегам очень интересно узнать, как идет развитие Вооруженных сил России в регионе Черного моря. Действия американских самолетов-разведчиков не останутся без реакции", - заявил замглавы комитета Госдумы по обороне.

Су-27 – российский истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Су-27 входят в состав дежурных сил противовоздушной обороны.

Су-35 – сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Он разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.