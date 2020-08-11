Сын погибшего в ДТП подготовил иск к Ефремову на 6,5 млн рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Представители старшего сына погибшего в автоаварии с участием Михаила Ефремова подготовили гражданский иск к актеру, сообщил "Интерфаксу" адвокат потерпевшего Сергей Аверцев.

"Иск подготовлен и будет заявлен сегодня. Сумма исковых требований - 6 млн 500 тысяч рублей", - сказал адвокат.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.