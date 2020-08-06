Ефремов сравнил себя с мистером Хайдом

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, во время заседания суда сравнил себя с мистером Хайдом из литературного произведения Роберта Стивенсона.

После просмотра видеозаписей в рамках уголовного дела, адвокат потерпевших Александр Добровинский обратился к Ефремову с вопросом, узнает ли он себя на них.

"С трудом узнаю. Это преждевременно говорить. Знаете, кто такой мистер Хайд? Мистер Хайд", - ответил актер, очевидно, намекнув на то, что у него есть "злая сторона".

В ходе заседания была представлена, в частности, запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля. Сейчас актер не признает вины, ссылаясь на то, что он ничего не помнит.

В четверг в суде была показана запись с видеорегистратора сотрудника ДПС, который работал на месте аварии. На записи он спрашивает у Ефремова, выпил ли актер и находился ли он за рулем. На оба вопроса Ефремов ответил утвердительно.

"Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" - готическая повесть, написанная шотландским писателем Стивенсоном в 1886 году. В повести раскрывается тема двойственности человеческой личности, где зловещий двойник получает свободу действий.