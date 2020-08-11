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Источник сообщил о подозрении на инсульт у Ефремова

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов доставлен из суда в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт, рассказал информированный источник "Интерфакса".

ДТП с участием Михаила Ефремова

"Предварительный диагноз - острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу. Пока диагноз под вопросом", - сказал он.

Ранее во вторник адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у его клиента "или подозрение на инсульт, или предынфарктное" состояние, и что он потерял сознание.

Ефремов должен был присутствовать на очередном заседании Пресненского суда по делу о смертельном ДТП с его участием. Перед заседанием ему стало плохо, в здание он не смог пройти без посторонней помощи, затем ему вызвали скорую, которая решила его госпитализировать. Из суда его вынесли на носилках.

10 августа Пашаев говорил, что у Ефремова ухудшилось состояние здоровья и что у него проблемы с сердцем.

Актера судят по статье о пьяном нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК).

По версии следствия, 8 июня вечером он выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон службы доставки. Водитель фургона умер в больнице в ту же ночь. В момент ДТП Ефремов был пьян, сообщало следствие, ссылаясь на результаты экспертизы. После задержания актер признал вину, но в суде отказался от этой позиции, отметив, что не помнит, что было в тот день.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

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Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Хроника 08 июня – 11 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов МВД Москва Боткинская больница Эльман Пашаев Пресненский суд

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