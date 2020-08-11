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Жена пропавшего в Белоруссии журналиста "Медузы" обратилась в полицию

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Супруга корреспондента "Медузы" Максима Солопова, о задержании которого в Минске сообщили ранее его коллеги, обратилась в московскую полицию, сообщает издание.

"Алина Солопова, жена корреспондента "Медузы" Максима Солопова, задержанного в Минске, подала заявление о его исчезновении в отделение полиции московского района Гольяново", - говорится в сообщении.

С Солоповым нет связи уже более 40 часов, отметили в издании.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, местонахождение Солопова и фотокорреспондента РИА "Новости" Ильи Питалева установлено.

"Я сейчас связывался с руководством МИДа России и получил информацию, что местонахождение обоих журналистов - Солопова и Питалева - установлено, и посольство ведет активную работу по их возвращению", - сказал Хинштейн во вторник.

Он отметил, что Солопов и Питалев находятся в Белоруссии, но более подробную информацию предоставить не смог.

Ранее сообщалось, что Солопов был задержан в Белоруссии в ночь на 10 августа.

В понедельник трое российских журналистов, ранее задержанных в Белоруссии, вышли на свободу. Это Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов.

Белоруссия Медуза Максим Солопов

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