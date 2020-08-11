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Депутат Хинштейн сообщил, что в Белоруссии нашли журналистов Солопова и Питалева

Депутат Хинштейн сообщил, что в Белоруссии нашли журналистов Солопова и Питалева
Фото: Reuters

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российские дипломаты узнали, где в Белоруссии находятся пропавшие журналист "Медузы" Максим Солопов и фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Илья Питалев, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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По его словам, он узнал об этом в российском МИД. Ему сказали, что посольство в Минске активно работает, добиваясь возвращения журналистов в Россию.

Он подтвердил, что Солопов и Питалев находятся в Белоруссии, но более подробную информацию предоставить не смог.

"Меня, как председателя комитета Думы, конечно, тревожит эта информация", - отметил он.

Солопов пропал в Белоруссии в ночь на 10 августа, Питалев - вечером в понедельник. Днем во вторник в МВД Белоруссии подтвердили задержание Питалева. Сообщалось, что он содержится в СИЗО "Жодино" и что его будут выдворять из страны по решению суда.

О том, что Солопова задержали, рассказали задержанные вместе с ним журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Они успели передать в редакцию, что Солопов был сильно избит. После этого редакция "Медузы" так и не смогла с ним связаться или хотя бы узнать, где он.

Комментируя задержания российских журналистов в Белоруссии, представитель МИД России Мария Захарова назвала действия белорусских силовиков непропорциональными. Она отметила, что многие журналисты "добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам": "Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове".

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Белоруссия Медуза Максим Солопов Минск Александр Хинштейн МИД Мария Захарова

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