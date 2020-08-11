В РФ вернулись четверо журналистов, задержанных в Минске

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Четверо российских журналистов, задержанных в Минске в ходе освещения протестных акций в ночь на 10 августа, вернулись на родину, сообщило издание Daily Storm.

"Журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также сотрудники (телеграм-канала) WarGonzo Семен Пегов и Влад Зиздок вернулись на территорию России", - говорится в сообщении издания.

По словам Старкова, до границы их сопроводили сотрудники посольства РФ в Белоруссии. "Для полной безопасности мы ехали в машине нашего посольства, а нашу машину вел сотрудник российской миссии. Очень рад, что все закончилось хорошо. Находиться на родной земле – большая радость",- сказал Старков изданию.

До сих пор остается неизвестным местонахождение корреспондента "Медузы" Максима Солопова, который был задержан вместе с корреспондентами Daily Storm в ночь на 10 августа и, по их данным, сильно избит.

Между тем, глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что посольству РФ в Минске известно, где Солопов и фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, также задержанный в столице республики.