Противопоказаниями для прививки от COVID назвали хронические болезни и аллергии

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Прививку от коронавируса нельзя делать людям с серьезными хроническими заболеваниями и аллергикам, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Из противопоказаний - серьезные хронические аутоиммунные заболевания, чтобы не обострить их, артрит, артроз, острые стадии, поллинозы, аллергия на продукты питания. Надо серьезно консультироваться с иммунологом, чтобы не обострить заболевания - это как и с другими прививками, здесь никаких исключений нет", - сказал Гинцбург в интервью "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что "вакцину проверяли на эмбриотоксичность, опыты дали положительный результат, несколько поколений животных рассмотрели, никаких противопоказаний нет в данном смысле".

Гинцбург считает, что для беременных "особой необходимости нет в применении вакцины", но лучше все-таки поставить себе прививку и от гриппа, и от коронавируса до наступления беременности.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. Путин заявил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.