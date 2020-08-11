СК возбудил еще семь дел против создателя "Омбудсмена полиции"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет расследует семь новых уголовных дел в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тюленев во вторник.

"Сегодня я получил копии постановлений по семи составам преступлений - один эпизод по 242-й статье УК (незаконный оборот порнографических материалов) и шесть эпизодов по 319-й статье (оскорбление представителя власти)", - сказал Тюленев.

Воронцов был задержан 7 мая, а 8 мая Тверской суд Москвы санкционировал его арест. Ранее сообщалось, что Воронцов проходит сразу по нескольким уголовным делам: два дела о вымогательстве (ст. 163 УК РФ), два - о распространении порнографии (ст. 242 УК РФ) и еще одно дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ). По нему, как утверждает защита, вышел срок давности о привлечении к ответственности.

Впоследствии бывший адвокат Воронцова Сергей Бадамшин заявил о возбуждении еще двух уголовных дел по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Первоначально следствие осуществлялось столичной полицией, однако 3 июня стало известно, что дело передано следователям СК России.

В настоящий момент в отношении Воронцова расследуется 14 уголовных дел. Вину он не признает.

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.