Суд закрыл дело администратора "Омбудсмена полиции" Худякова

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Суд в Вологде прекратил уголовное преследование администратора интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова за истечением срока давности, сообщил адвокат Максим Пашков. Ранее Худяков признал вину по делу о распространении порнографии.

Худяков был арестован по этому делу 25 мая решением Тверского суда Москвы. На тот момент ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 3 ст. 242 УК (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору). Затем обвинение переквалифицировали на обвинение на ч.1 ст. 242 УК (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов). Худяков признал вину по новому обвинению и был отпущен под подписку о невыезде.

Дело возбудили по жалобе женщины на лиц, "распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии".

Дело, по которому проходит Худяков, возбуждено и в отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, который находится под стражей.

В настоящий момент в отношении Воронцова возбуждено 14 уголовных дел: о вымогательстве (ст. 163 УК), о распространении порнографии (ст. 242 УК) и о клевете (ст. 128.1 УК), а также два новых дела по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). Все дела соединены в одно производство и по всем расследование завершено.

Первоначально следствием занималась полиция Москвы, но 3 июня стало известно, что дело передано следователям СКР.

Вину Воронцов не признает.

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.