"Омбудсмен полиции" стал фигурантом уже семи уголовных дел

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено еще два уголовных дела, всего их стало семь, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.

Он отметил, что два новых дела соединены в одном производстве следственного управления столичного СК по Западному округу.

"В настоящий момент возбуждены и расследуются семь уголовных дел. Два новых возбуждены по статье 319 УК (оскорбление представителя власти), - сказал Бадамшин. - Обвинение предъявлено только по первому делу - о вымогательстве".

Ранее сообщалось, что в отношении Воронцова два уголовных дела о вымогательстве, два о распространении порнографии и еще одно дело о клевете, по которому, как утверждает его защита, вышел срок давности о привлечение к ответственности.

Воронцов - бывший полицейский. Его интернет-проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

7 мая к Воронцову пришли с обыском и выпилил дверь. Он был задержан. 8 мая Тверской суд его арестовал. Сначала его делами занимались следователи ГУ МВД Москвы, 3 июня стало известно, что расследование передали в СК.

Вину он не признает, а адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре".

26 мая журналист и муниципальный депутат Илья Азар вышел к Петровке 38 с одиночным пикетом в поддержку Воронцова и был задержан 28 мая Тверской суд назначил ему 15 суток ареста.