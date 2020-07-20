Следствие отменило арест администратора "Омбудсмена полиции" Худякова

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Максим Пашков, в ближайшее 1-2 дня Худяков будет освобождён из-под стражи.

"Мера пресечения отменена в связи с изменением объема обвинения", - уточнил адвокат.

Пашков также отметил, что он пока не знает, в чем именно теперь обвиняется Худяков. После того, как он выйдет из следственного изолятора, возможно, будет решаться вопрос об избрании ему другой меры пресечения.

25 мая Тверской суд Москвы заключил под стражу Худякова по делу о распространении порнографии. По данным полиции, поводом послужило заявление женщины с требованием "привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии".

Дело, по которому проходит Худяков, возбуждено и в отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, который также находится под стражей.

В настоящий момент в отношении Воронцова возбуждено и расследуется семь уголовных дел: два дела о вымогательстве, два о распространении порнографии и еще одно дело о клевете, по которому, как утверждает его защита, вышел срок давности о привлечении к ответственности, а также два новых дела по статье УК "оскорбление представителя власти".

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.