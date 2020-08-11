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Фотокор Питалев освобожден из СИЗО в Минске

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Все ранее задержанные в Белоруссии российские журналисты вышли на свободу или будут освобождены в ближайшее время, сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

"Отпущен наш коллега Солопов Максим, Илья Питалев из РИА Новостей. Мы сегодня знаем, что Дмитрий Калюжный, коллега Семена Пегова, уже несколько часов находится в России, также 2-2,5 часа назад в Смоленск прибыли наши коллеги, которые вчера были отпущены: Семен Пегов, Владислав Зиздок, Антон Старков, Дмитрий Лосенко", - сказал Мезенцев в эфире "России-24".

Он отметил, что корреспондент Znak.com Никита Телиженко также уже освобождён и едет в сторону посольства.

Также, по словам посла, вскоре будут завершены процедуры, в результате которых выйдут на свободу активисты движения "Открытая Россия" Артем Важенков и Игорь Рогов, "это вопрос не часов, а десятков минут".

"Другой информации, что кто-то из людей, связанных с журналистской работой, находится в отделении милиции, мы сейчас не имеем", - сказал Мезенцев.

Белоруссия Илья Питалев Дмитрий Мезенцев

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