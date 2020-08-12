"Би-Би-Си" сообщила об атаке силовиков на ее съемочную группу в Минске

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - На съемочную группу "Би-би-си" в Минске во время протестных акций во вторник напали представители силовых структур, сообщается на сайте британской телерадиовещательной корпорации.

"У всех троих журналистов были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями", - говорится в сообщении.

Там отмечено, что к журналистам подошла группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков. Один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее.

"Еще двое журналистов BBC ("Би-би-си" - ИФ) попытались убедить силовиков вернуть карточку аккредитации. В ответ двое из них начали бить оператора и наносить удары по его камере. Журналисты BBC не были задержаны", - говорится в сообщении.

Ранее белорусский портал TUT.BY сообщал о жестком задержании своих корреспондентов и видеооператоров в Бресте и Минске. У них также ломали съемочную технику.

До этого в Белоруссии были задержаны и журналисты из России. По данным посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, все они вышли на свободу или будут освобождены в ближайшее время.

В Минске и ряде других белорусских городов третьи сутки проходят акции протеста, начавшиеся после объявления ЦИК Белоруссии предварительных результатов выборов президента страны. По официальным данным, победу с 80,08% голосов вновь одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%. Протестующие считают результаты сфальсифицированными.