Участников III фазы испытаний российской COVID-вакцины застрахуют

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Директор Института Гамалеи академик Александр Гинцбург сообщил, что участники третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса могут рассчитывать на страхование и компенсацию.

"Классические исследования, да. Не только будет компенсироваться, будет страховка. Все участники третьей фазы будут застрахованы", - сказал Гинцбург во вторник на брифинге, посвященном регистрации вакцины против COVID-19.

По его словам, размер компенсации будет не меньше, чем для участников второй фазы клинических испытаний (порядка 100 тыс. рублей).

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19. Производить разработанный в институте им. Гамалеи препарат будeт на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В Минздраве подчеркнули, что вакцина безопасна. Путин сообщил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.