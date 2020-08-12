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Что произошло за день: среда, 12 августа

Вакцина в РФ через две недели, стрельба на поражение в Белоруссии и план переселения в Москве

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российскую вакцину от коронавируса начнут выпускать в ближайшие две недели, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Утверждения о том, что она не является безопасной, министр назвал безосновательными, а решение о том, разрешить ли платные прививки наряду с бесплатной вакцинацией, оставил на усмотрение правительства. Директор Института Гамалеи академик Александр Гинцбург сообщил, что участников третьей фазы испытаний вакцины застрахуют. Полностью обеспечить РФ вакциной планируется в течение года.

- В Белоруссии в ночь на 12 августа задержали больше тысячи протестующих. Стало известно, что в Бресте на акции протеста милиционеры стреляли на поражение. В МВД республики сообщили, что задержали координаторов массовых беспорядков. Лукашенко созвал совещание по протестам, в ходе которого высказал мысль, что основную массу участников акций составляют безработные, и предложил им "по-хорошему" найти работу. Жители городов Белоруссии начали выстраиваться в цепочки солидарности, а Владимир Спиваков отказался от ордена, врученного ему президентом страны.

- Рынок акций РФ в среду подскочил выше 3050 пунктов по индексу МосБиржи (очередной максимум с конца февраля), подогретый ростом внешних фондовых площадок и нефти, ослаблением рубля и ралли бумаг Сбербанка; индекс РТС преодолел рубеж 1300 пунктов и обновил пик с начала марта.

- Асаду стало плохо во время выступления в парламенте Сирии, он был вынужден прервать речь.

- Первое в России дело о "ворах в законе" передано в суд.

- Мэрия Москвы составила план переселения участников реновации, а власти Подмосковья предложили сносить ветхое жилье после электронного голосования.

- У Михаила Ефремова, госпитализированного накануне из суда, подтвердился инсульт.

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