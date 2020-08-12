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Для вакцинированных россиян разработают мобильное приложение

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Прошедшие вакцинацию от коронавируса смогут сами сообщать о реакциях на прививку в специальном мобильном приложении, его разработка сейчас ведется, сообщил на пресс-конференции в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Идет сейчас работа над мобильным приложением для того, чтобы было проще сообщить о каких-то своих ощущениях", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о том, как будет отслеживаться состояние россиян, получивших вакцину.

Министр напомнил, что в России формируется информационный ресурс в рамках борьбы с COVID-19. "Информационная система функционирует на территории всей страны, ее мы планируем расширить до пула в том числе получивших вакцинацию. Там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то температурные реакции, еще что-то - все будет подгружаться все в единую базу", - пояснил он.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат, как было объявлено на заседании, будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. Путин заявил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.

коронавирус Михаил Мурашко

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