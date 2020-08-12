Znak.com сообщил об избиении своего сотрудника в белорусском изоляторе

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Корреспондент Znak.com Никита Телиженко был избит в изоляторе временного содержания Жодинского района Белоруссии, где он провел почти сутки после задержания во время освещения событий в Минске, сообщает издание.

"Как рассказал Телиженко, его били по почкам, ногам и шее", - говорится в релизе. По данным издания, Телиженко находился в ИВС как рядовой житель Минска, а не как журналист: его удостоверение прессы и редакционное задание силовики назвали поддельными.

По словам корреспондента, "ОМОН и другие силовые ведомства республики, участвующие в подавлении акций протеста, действуют с особой жестокостью, агрессия с их стороны "зашкаливает", отмечается в сообщении. "При мне на этажах (в изоляторе - ИФ) жесточайше избивали людей, до хрипов", - цитирует Телиженко издание.

Ранее Znak.com сообщил, что пропавший 10 августа во время освещения событий в Минске Телиженко едет в Смоленск вместе с другим недавно освобожденным журналистом и представителями консульского отдела МИД РФ в Белоруссии, которые забрали его из изолятора.

Шеф-редактор Znak.com Мария Плюснина в среду сообщала, что Телиженко уже находится на территории РФ, неподалеку от Москвы. "Сейчас отдыхает, ему нужно некоторое время, чтобы восстановиться. Я думаю, что он в какое-то ближайшее время приедет в Екатеринбург", - сказала она.

По ее словам, Телиженко официально не был аккредитован для работы в Белоруссии, в Минске он выполнял редакционное задание. Это было его первое задание в екатеринбургской редакции.

Как ожидается, из-за работы без аккредитации журналисту Znak.com будет запрещен въезд в Белоруссию, как это было с тремя журналистами "Дождя", задержанными в Минске в минувшее воскресенье и депортированными в РФ в сопровождении сотрудников российского посольства.