Znak.com сообщил об исчезновении своего корреспондента в Минске

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Екатеринбургское издание Znak.com сообщает, что его корреспондент Никита Телиженко, находившийся в Минске для освещения происходящих там событий, не выходит на связь уже 20 часов.

"Никита перестал выходить на связь с 18:46 (по белорусскому времени) 10 августа, в это время он находился на улице Немига в Минске, где в 19:00 должен был начаться очередной митинг", - говорится в сообщении издания.

В нем уточняется, что до середины ночи телефон корреспондента был недоступен, сейчас он работает, но на звонки никто не отвечает. "У редакции есть все основания полагать, что Никита был задержан вчера при освещении акций протеста в Минске", - заявили в редакции.

Издание направило обращения на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, отмечается в сообщении.

Также до сих пор неизвестно местонахождение корреспондента издания "Медуза" Максима Солопова, который, по словам его коллег, был задержан в ночь на 10 августа.

Накануне трое российских журналистов, ранее задержанных в Белоруссии, вышли на свободу, сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев. Это Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов.