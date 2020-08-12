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СЖР потребовал от Минска прекратить насилие в отношении журналистов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Союз журналистов России назвал незаконными действия правоохранительных органов Белоруссии в отношении сотрудников СМИ, освещающих события в республике, и заявил ее властям решительный протест.

"По свидетельству очевидцев, белорусская милиция и ОМОН действуют в отношении журналистов с особой жестокостью. Журналистов избивают, ломают дорогостоящую технику, отнимают личные вещи. СЖР считает подобную практику белорусских властей абсолютно недопустимой и требует немедленно прекратить насилие в отношении представителей СМИ", - говорится в заявлении на сайте организации.

"СЖР выражает солидарность с коллегами, пострадавшими от незаконных действий силовиков в Белоруссии", - подчеркивается в заявлении. В СЖР призвали о любых противоправных действиях в отношении журналистов, сообщать как в Союз журналистов России, так и в Союз журналистов Белоруссии.

Ранее в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) заявили, что силовики целенаправленно нападают на сотрудников СМИ. Там отметили, что до сих пор не вышли на свободу больше двух десятков журналистов. "БАЖ призывает власть немедленно прекратить нападения и задержания представителей СМИ. Освободить и прекратить преследование уже задержанных журналистов", - говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Ранее об избиении силовиками в Белоруссии своего корреспондента сообщило российское издание Znak.com. Кроме того, в Белоруссии был задержан и избит сотрудниками правоохранительных органов корреспондент издания "Медуза" Максим Солопов. 11 августа стало известно, что его освободили.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа, более 1 тыс. человек - в ночь на 11 августа.

СЖР Белоруссия

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