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Пропавший корреспондент Znak.com работал в Белоруссии без аккредитации

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Корреспондент Znak.com Никита Телиженко, который исчез в Минске во время освещения происходящих там событий, не был аккредитован для работы в Белоруссии, сообщила "Интерфаксe" шеф-редактор издания Мария Плюснина.

"Официально - нет, у него было редакционное задание", - сказала Плюснина, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, корреспондент недавно переехал в Екатеринбург, до этого он жил в Кургане и долгое время сотрудничал с изданием как внештатный автор. "Он с нами сотрудничает более пяти лет... Это было его первое редакционное задание в составе екатеринбургской редакции... Такого опыта, как сейчас, у него не было", - отметила шеф-редактор.

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При этом она сказала, что несколько лет назад Телиженко освещал ситуацию в Донбассе, а в прошлом году был на Украине и писал о ситуации в стране.

Ранее екатеринбургское издание Znak.com сообщило, что его корреспондент Телиженко, находившийся в Минске для освещения происходящих там событий, не выходит на связь уже 20 часов - с 18:46 (по белорусскому времени) 10 августа. По данным издания, Телиженко находился на улице Немига, где в 19:00 должен был начаться очередной митинг.

До середины ночи телефон корреспондента был недоступен, но потом заработал, однако на звонки на него никто не отвечает. В редакции сочли, что журналист был задержан вчера при освещении акций протеста в Минске.

Редакция направила обращения на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова.

Также сообщалось, что до сих пор неизвестно местонахождение корреспондента издания "Медуза" Максима Солопова, который, по рассказам его коллег, был задержан в ночь на 10 августа.

Накануне, 10 августа, трое ранее задержанных в Белоруссии российских журналистов, были освобождены, это Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов.

Znak.com Белоруссия Минск Никита Телиженко

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