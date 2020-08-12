Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 284 882+195 258

Дегтярев рассказал про саботаж краевых министров

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что ряд чиновников правительства региона не хотят работать по-новому, а в некоторых случаях имеет место саботаж министров.

По его словам, во время рабочей поездки в Верхнебуреинский район местные жители пожаловались на разбитую дорогу между поселками Новый Ургал - Чегдомын, хотя в разное время ее обещали отремонтировать бывшие губернаторы.

"Запросил данные по бюджету 2020 года - деньги (на ремонт дороги - ИФ) не заложены. Люди негодуют, так как им обещали. Даю поручение взять (средства - ИФ) из резервного фонда, разделить на этапы, начать работы хотя бы уже в сентябре, чтобы хоть что-то сделать. Люди не могут ездить, убивают свой транспорт", - сказал Дегтярев в интервью на радиостанции "Комсомольская правда" в среду.

"И.о министра транспорта (Максим - ИФ) Прохоров мне на следующий день подтверждает, что он работает, а еще через день дает бумагу под шумок в стопке, что нецелесообразно, переносим (ремонт - ИФ) на следующий год. Это саботаж прямой просто. Внаглую и.о министра Прохоров это делает. Что я буду с ним делать? Скорее всего, уволю", - заявил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что Дегтярев назвал аппаратной диверсией размещение на официальном интернет-портале нормативных актов Хабаровского края проекта постановления врио губернатора о том, что чиновникам возвращают право летать в служебные командировки в бизнес-классе за счет бюджета.

"Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом - это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны", - сообщала пресс-служба правительства края.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев Хабаровский край

Новости по теме

Новости

Система экстренного вызова "112" в 2021 году будет доступна по всей РФ

Дело "Нового величия"

Приговор обжаловали пять фигурантов дела "Нового величия"

Приговор обжаловали пять фигурантов дела "Нового величия"
Пандемия коронавируса

Полностью обеспечить РФ COVID-вакциной планируется в течение года

Полностью обеспечить РФ COVID-вакциной планируется в течение года
Пандемия коронавируса

Российскую вакцину от COVID-19 в ближайшее время проверят на людях 60+

Навального 17 августа начнут судить по делу о клевете на ветерана

"Интеррос" заподозрил "РусАЛ" в попытке надавить на "Норникель"

"Интеррос" заподозрил "РусАЛ" в попытке надавить на "Норникель"

Участников III фазы испытаний российской COVID-вакцины застрахуют

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 5102 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 5102 новых случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Российскую вакцину от коронавируса начнут выпускать в ближайшие две недели

Российскую вакцину от коронавируса начнут выпускать в ближайшие две недели
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд над Михаилом Ефремовым отложили на неделю

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');