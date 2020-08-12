Дегтярев рассказал про саботаж краевых министров

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что ряд чиновников правительства региона не хотят работать по-новому, а в некоторых случаях имеет место саботаж министров.

По его словам, во время рабочей поездки в Верхнебуреинский район местные жители пожаловались на разбитую дорогу между поселками Новый Ургал - Чегдомын, хотя в разное время ее обещали отремонтировать бывшие губернаторы.

"Запросил данные по бюджету 2020 года - деньги (на ремонт дороги - ИФ) не заложены. Люди негодуют, так как им обещали. Даю поручение взять (средства - ИФ) из резервного фонда, разделить на этапы, начать работы хотя бы уже в сентябре, чтобы хоть что-то сделать. Люди не могут ездить, убивают свой транспорт", - сказал Дегтярев в интервью на радиостанции "Комсомольская правда" в среду.

"И.о министра транспорта (Максим - ИФ) Прохоров мне на следующий день подтверждает, что он работает, а еще через день дает бумагу под шумок в стопке, что нецелесообразно, переносим (ремонт - ИФ) на следующий год. Это саботаж прямой просто. Внаглую и.о министра Прохоров это делает. Что я буду с ним делать? Скорее всего, уволю", - заявил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что Дегтярев назвал аппаратной диверсией размещение на официальном интернет-портале нормативных актов Хабаровского края проекта постановления врио губернатора о том, что чиновникам возвращают право летать в служебные командировки в бизнес-классе за счет бюджета.

"Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом - это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны", - сообщала пресс-служба правительства края.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.