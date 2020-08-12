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Ученые в Новосибирске начали испытывать свою COVID-вакцину на мышах

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Ученые Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) приступили к лабораторным исследованиям классической инактивированной вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.

"Изолят вируса для вакцины был выделен с помощью ветеринаров, у которых есть оборудование для работы с патогенами первого - второго класса опасности, от людей, болевших в Новосибирске; наработан, инактивирован, после чего мы приступили к лабораторным исследованиям уже на нашей базе на мышах", - сообщил в среду "Интерфаксу" руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов.

По его словам, вакцина исследуется на токсичность, иммуногенность и т.д. Помимо мышей, предпринимались попытки испытать вакцину на хорьках, сирийских хомячках и кошках, однако результаты оказались неоднозначными.

"Для полноценных доклинических испытаний (вакцины - ИФ) в ФИЦ ФТМ необходимо построить лабораторию по работе с патогенами первого - второго класса опасности, в настоящее время документы по этому поводу проходят согласование в федеральных ведомствах", - отметил Шестопалов.

Как сообщалось, инициатором создания вакцины в ФИЦ ФТМ был Минпромторг РФ, стоимость лаборатории составляет около 300 млн рублей.

Напомним, что накануне, 11 августа, президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Как сообщил Минздрав РФ, первую партию российской вакцины выпустят в течение двух недель.

Хроника 09 января – 12 августа 2020 годаПандемия коронавируса
ФИЦ ФТМ Новосибирск Александр Шестопалов Коронавирус

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