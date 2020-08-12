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Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минтранс изучит обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании) о резком подорожании авиатоплива, пообещал представитель ведомства.

Экономический кризис

"Поставленные в обращении ассоциации вопросы, в том числе данные тендеров о значительном росте цен на авиа-ГСМ в аэропортах Сибири и Дальнего Востока, требуют детального анализа и будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы", - сказал он.

В группе будут представители Минэнерго и ФАС, а также АЭВТ и топливных компаний-поставщиков авиакеросина. В первый раз группа соберется на следующей неделе на площадке Минэнерго.

Ранее стало известно, что глава АЭВТ Владимир Тасун послал министру транспорта Евгению Дитриху письмо о том, что в августе-сентябре в аэропортах ожидается значительное подорожание топлива, оно подорожает на 18% в "Пулково" и на 62,1% в екатеринбургском "Кольцово". Тасун предупредил, что это сведет на нет все усилия правительства и авиакомпаний по преодолению кризиса в отрасли и приведет к подорожанию билетов.

Он попросил министра проверить обоснованность роста цен.

По данным Росавиации, в июле средняя стоимость авиатоплива в аэропортах страны выросла к июньскому показателю на 0,37%, до 46 165 рублей (без НДС) за тонну. До этого в последний раз повышение цен в сравнении с предыдущим месяцем фиксировалось в январе 2019 года. В сравнении с началом года июльский показатель уменьшился на 12,96%.

Хроника 27 января – 12 августа 2020 годаЭкономический кризис
АЭВТ Минтранс Евгений Дитрих Владимир Тасун Минэнерго ФАС Кольцово Пулково

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