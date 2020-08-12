Жители городов Белоруссии начали выстраиваться в цепочки солидарности

Фото: Reuters

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В разных городах Белоруссии люди начали выходить на улицы с цветами и вставать в живые цепи солидарности против фальсификации выборов и применения насилия к протестующим. Первой была акция женщин в белом у Комаровского рынка в Минске.

Горадня, ланцуг салідарнасці.



Сёння па ўсёй краіне выйшлі жанчыны з кветкамі.



Відэа: чытачы pic.twitter.com/IYSJiOvrzr — Белсат TV (@Belsat_TV) August 12, 2020

В соцсетях появились видео и фото "живой цепи" у метро "Пушкинская" в Минске рядом с местом гибели протестующего. Кроме того, очевидцы сообщают о рядах людей в Уручье, у метро "Каменная горка" и возле ЦУМа.

По информации "Нашей Нивы", женщины выстроились в цепочку у здания райисполкома в Лиде. В Гродно акция началась возле автовокзала, а у здания облисполкома участники "живой цепи" встали на колени.

Колонны также выстраиваются в Жодино и в Гомеле.

В Минске около 250 женщин в белой одежде с цветами вышли в среду к Комаровскому рынку высказать протест против фальсификации выборов и насилия.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста, которые сопровождаются столкновениями с милицией и массовыми задержаниями.