Жители городов Белоруссии начали выстраиваться в цепочки солидарности
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В разных городах Белоруссии люди начали выходить на улицы с цветами и вставать в живые цепи солидарности против фальсификации выборов и применения насилия к протестующим. Первой была акция женщин в белом у Комаровского рынка в Минске.
Горадня, ланцуг салідарнасці.— Белсат TV (@Belsat_TV) August 12, 2020
Сёння па ўсёй краіне выйшлі жанчыны з кветкамі.
Відэа: чытачы pic.twitter.com/IYSJiOvrzr
В соцсетях появились видео и фото "живой цепи" у метро "Пушкинская" в Минске рядом с местом гибели протестующего. Кроме того, очевидцы сообщают о рядах людей в Уручье, у метро "Каменная горка" и возле ЦУМа.
По информации "Нашей Нивы", женщины выстроились в цепочку у здания райисполкома в Лиде. В Гродно акция началась возле автовокзала, а у здания облисполкома участники "живой цепи" встали на колени.
Колонны также выстраиваются в Жодино и в Гомеле.
В Минске около 250 женщин в белой одежде с цветами вышли в среду к Комаровскому рынку высказать протест против фальсификации выборов и насилия.
В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста, которые сопровождаются столкновениями с милицией и массовыми задержаниями.