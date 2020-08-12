Выписанные двум "Мемориалам" штрафы превысили 5 млн рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сумма штрафов Международному "Мемориалу" и правозащитному центру "Мемориал", наложенных в России за отсутствие маркировки иностранных агентов, составила 5,2 млн рублей, сообщила пресс-служба организаций.

12 августа суд выписал организациям новые штрафы по 300 000 рублей "за немаркировку сайтов и соцсетей лейблом "некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента".

Из общей суммы организации уже выплатили 4 млн рублей, собранных краудфандингом.

Международный "Мемориал" внесли в реестр иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.