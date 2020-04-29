ПЦ "Мемориал" выплатил первые 300 тысяч рублей штрафов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что выплатил первые 300 тысяч рублей штрафов за отсутствие маркировки иностранного агента.

27 апреля глава совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов оплатил три штрафа по 100 тысяч рублей, которые ему назначил Тверской суд Москвы, напомнили в пресс-службе организации. Мосгорсуд подтвердил все три решения районного суда.

"Штрафы назначили за немаркировку Facebook-аккаунта ингушского представительства "Мемориала", твиттера организации, сайта о незаконном профилактическом учёте на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.

Жалоба на штрафы будет подана в ЕСПЧ, пообещали в "Мемориале".

Всего Роскомнадзор выписал 28 протоколов Международному Мемориалу и правозащитному центру "Мемориал" за немаркировку 13 интернет-ресурсов организаций и блога на сайте "Эха Москвы", который ведет редакция сайта радиостанции. Организациям назначили 4,7 млн рублей штрафов. Из них выплачены в общей сложности 2,7 млн рублей. Деньги на это были собраны через краудфандинг.

На 6 мая назначено рассмотрение очередных апелляций в Мосгорсуде.

Международный "Мемориал" внесли в реестр иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в нем с 2014 года.