Екатеринбургский "Мемориал" оштрафован на 300 000 рублей за акцию "Возвращение имен"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Верх-Исетский суд Екатеринбурга оштрафовал городскую общественную организацию "Екатеринбургское общество "Мемориал" на 300 000 рублей за нарушение закона об иностранных агентах, рассказал координатор "Уральского мемориала" Анатолий Свечников. Он представлял "Мемориал" в суде.

По его словам, руководитель екатеринбургского "Мемориала" Анна Пастухова оштрафована еще на 100 000 рублей.

Административные протоколы на организацию и ее руководителя составил Роскомнадзор по материалам ФСБ. Поводом для претензий ведомств стало отсутствие маркировки иноагента на баннерах и информационных стендах акции "Возвращение имен" 30 октября 2019 года (акция "Возвращение имен"), а также на странице "Уральский Мемориал" в фейсбуке.

Протоколы составлены по ч.2 ст.19.34 КоАП (издание некоммерческой организацией, выполняющей функции иноагента, материалов и их распространение без указания, что они изданы подобной организацией). Всего было составлено шесть протоколов, по двум из них дела прекращены, сообщили в пресс-службе "Международного Мемориала".

Свечников отметил, что в суде не было доказательств, что материалы "Мемориала" использовались именно юридическим лицом. По его словам, решение о штрафах будет обжаловано.

"Мы предоставили доказательства того, что этим занимались физические лица, не связанные с юрлицом-иностранным агентом. (...) Этим занимались волонтеры именно "Уральского мемориала", которые к юридическому лицу (ГОО "ЕО "Мемориал" - ИФ) не имеют никакого отношения. Эти доказательства приобщили к делу, но не оценили", - заявил Свечников.