Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 343 589+253 965

Продажи билетов в Черногорию выросли, несмотря на отсутствие прямых рейсов из РФ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Продажи авиабилетов из Москвы и Петербурга в Тиват и Подгорицу выросли многократно после заявления Черногории о готовности принимать россиян, при этом Россия пока не возобновила авиасообщение с этой страной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе турсервиса OneTwoTrip в среду.

"После сообщения властей Черногории о разрешении въезда в страну россиянам количество поисковых запросов на билеты в Тиват и Подгорицу увеличилось в 20 раз по сравнению с июлем, а количество приобретаемых авиабилетов 3 по 9 августа увеличилось почти в пять раз по сравнению с данными за весь предыдущий месяц", - рассказали в компании.

Там отметили, что наибольшей популярностью пользуется Тиват - туда в августе забронировано 90% всех авиабилетов. Вылетать россияне планируют из Москвы (82% вылетов) и Санкт-Петербурга (13%). Средняя стоимость авиабилетов в одну сторону, приобретаемых в период с 3 по 9 августа, составила 13 тыс. рублей на человека.

В компании сообщили, что 81% билетов, приобретенных в августе, предполагает вылет в течение 8-30 дней с момента покупки, 18% билетов были куплены с вылетом через 2-3 месяца.

Между тем, прямых рейсов из России в Черногорию по-прежнему нет. 1 августа РФ возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Прямым рейсом из Стамбула можно добраться в Подгорицу, а вот в Тиват сервисы по поиску авиабилетов предлагают маршруты с пересадкой в Белграде, Париже или Дюссельдорфе.

Стоимость билетов в августе-сентябре составляет от 6 тыс. рублей, а в октябре - от 5,9 тыс. рублей. Недорогие авиабилеты в Подгорицу можно приобрести с вылетом в сентябре и октябре, минимальная цена билета в одну сторону составит 4,8 тыс. рублей на человека. Перелет в августе обойдется минимум в 8 тыс. рублей.

Черногория 7 августа открыла границы для российских туристов. При пересечении границы им не нужно предоставлять отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Черногория Тиват Подгорица Москва Петербург OneTwoTrip

Новости по теме

Новости

Первое в России дело о "ворах в законе" передано в суд

Взрывы в Бейруте

В РФ уточнят перечень складов с аммиачной селитрой после ЧП в Бейруте

В Москве арестован блогер за незаконный доступ к гостайне

Спиваков отказался от ордена, врученного ему Лукашенко

Спиваков отказался от ордена, врученного ему Лукашенко

Подмосковье предложило сносить ветхое жилье после электронного голосования

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Киев официально запросил Минск о выдаче 28 "вагнеровцев"

У Ефремова подтвердился инсульт

У Ефремова подтвердился инсульт
Пандемия коронавируса

Вторая российская COVID-вакцина успешно протестирована на добровольцах

Вторая российская COVID-вакцина успешно протестирована на добровольцах

Система экстренного вызова "112" в 2021 году будет доступна по всей РФ

Дело "Нового величия"

Приговор обжаловали пять фигурантов дела "Нового величия"

Приговор обжаловали пять фигурантов дела "Нового величия"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');