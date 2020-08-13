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В Челябинске насмерть сбили сотрудника ГИБДД

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сотрудник мотовзвода УГИБДД по Челябинску получил смертельные травмы в результате столкновения с легковым автомобилем, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в четверг.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло накануне поздно вечером на улице Линейной.

По данным полиции, в мотоцикл въехала 21-летняя девушка-водитель автомобиля Hyundai Solaris.

"Девушка, имея стаж вождения один год, не выбрала безопасную скорость и дистанцию с двигавшимся впереди патрульным мотоциклом BMW под управлением сотрудника полиции. Произошло столкновение, в результате ДТП 40-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия"- сказали в пресс-службе.

Челябинская область

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