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Сын экс-сенатора, сбивший сотрудника ГИБДД в Москве, получил два года колонии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима сына бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова, Тимура по делу о наезде на сотрудника ГИБДД в мае минувшего года.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова, 28-летний москвич осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

В суде было установлено, что в мае 2019 года Галлямов во время поездки на Land Cruiser был остановлен инспектором ГИБДД на Кутузовском проспекте для проверки документов.

Галлямов управлял автомобилем, имея при себе полис ОСАГО с истекшим сроком страхования. Мужчина не подчинился требованиям инспектора и уехал.

"Сотрудники ДПС на служебном автомобиле начали преследовать Галлямова, настигнув последнего на улице Мосфильмовской", - рассказала Нефедова. По ее словам, инспектор попытался отстранить нарушителя от управления авто, он обежал машину, постучал в окно и дернул ручку передней правой пассажирской двери.

В ответ Галлямов, который находился в состоянии наркотического опьянения, наехал на полицейского, отдавив ему левую ногу передним правым колесом, сообщила представитель прокуратуры.

Обвиняемый в суде признался, что в день ДТП принял 1 грамм кокаина. Проведенная экспертиза также выявила у него признаки наркотического опьянения.

Тимур Галлямов Амир Галлямов Москва Никулинский суд Людмила Нефедова ГИБДД

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