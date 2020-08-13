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Мариинка перенесла несколько спектаклей из-за COVID-19 у артистов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Мариинский театр переносит несколько балетных спектаклей из-за случаев коронавируса в труппе.

"Администрация Мариинского театра уделяет повышенное внимание сохранению здоровья артистов и сотрудников, выполняя все рекомендации Роспотребнадзора. На данный момент в связи с профилактическими мерами сокращено репетиционное время балетной труппы. Поэтому балетные спектакли, запланированные на период до 16 августа, будут перенесены на другие даты, билеты действительны", - сообщается на сайте театра.

Как следует из афиши театра, с 13 по 16 августа переносятся три спектакля "Жизель" и спектакль "Времена года". Отмечается, что оперные спектакли и концертная программа пройдут в заявленном формате, а художественный руководитель театра Валерий Гергиев и Симфонический оркестр продолжат посвященный 75-летию Победы гастрольный тур по регионам России, который начался 9 августа выступлениями в Москве и Твери.

В субботу, 8 августа, в театре сообщили, что несколько артистов балетной труппы отстранены от работы в ожидании результатов тестов на COVID-19. "В связи с обращениями нескольких артистов балетной труппы с жалобами на ухудшение самочувствия они были оперативно отстранены от работы и прошли внеплановое тестирование, результаты которого будут получены в ближайшее время", - сказали в театре, комментируя сведения о подозрении на коронавирус у артистов.

Позже Гергиев сообщил журналистам о подтверждении двух-трех случаев COVID-19 у артистов театра.

Хроника 09 января – 13 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Мариинский театр Петербург Коронавирус

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