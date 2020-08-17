Три десятка артистов Мариинки заразились коронавирусом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Примерно 30 артистов Мариинского театра заразились коронавирусом, это подтвердили анализы, в основном это танцовщики, сообщила руководитель отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

По ее словам, в больницу положили трех артистов, у большинства болезнь проходит в легкой форме. Вся труппа - это около 300 человек - изолирована на дому. Работу всех площадок театра остановили на дезинфекцию 15 августа. Сейчас театр возобновил работу.

О том, что нескольких артистов балетной труппы отстранили от работы из-за жалоб на самочувствие, театр сообщил 8 августа. Позже театр решил перенести несколько балетных спектаклей, запланированных на период с 13 по 16 августа.