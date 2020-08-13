Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 13.08В России 907 758+5 057В мире 20 630 475+286 886

ОНК сообщила о травмах фигуранта дела Фургала

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Фигурант уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – Андрей Карепов заявил о побоях во время его доставки на следственные действия.

"Мы зафиксировали, действительно, травмы: в висок, в плечо - из того, что он показал. Они достаточно заметные. Его отвезли на машине "скорой помощи" в НИИ Склифосовского. Госпитализировать не стали, но оказали первую помощь", – сообщила "Интерфаксу" член столичной ОНК Ева Меркачева в четверг.

По ее словам, в настоящий момент Карепов снова находится в СИЗО "Лефортово".

"Он не совсем в "Лефортово" избит. Как это произошло, до конца сложно понять. Но, как я понимаю, это произошло в момент, когда его доставляли из СИЗО на следственные действия. При этом, по его словам, часть избиений была на территории СИЗО", – добавила Меркачева.

Член ОНК уточнила, что это были не сотрудники ФСИН и не сотрудники СИЗО, а, скорее всего, конвоиры. ОНК направит информацию об этом в прокуратуру.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах.

В ноябре прошлого года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям.

Кроме этого, были арестованы предполагаемые соучастники Мистрюкова – Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Андрей Карепов Сергей Фургал ОНК

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 13 августа

Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае

Российский МиГ-31 "перехватил" над Баренцевым морем самолет США

Пандемия коронавируса

Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева

Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева

Москва заявила о внешнем вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

В Госдуме потребовали защитить сотрудников "Яндекса" в Белоруссии

ВЦИОМ узнал, что в победу Лукашенко на выборах верит половина россиян

Правительство изменило правила контроля за госзакупками

Правительство изменило правила контроля за госзакупками
Пандемия коронавируса

Директор судзавода "Калашникова" умер после заражения коронавирусом

Суд разошелся с Роспатентом во мнении об известности "Роллтон" в РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');