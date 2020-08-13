ОНК сообщила о травмах фигуранта дела Фургала

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Фигурант уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – Андрей Карепов заявил о побоях во время его доставки на следственные действия.

"Мы зафиксировали, действительно, травмы: в висок, в плечо - из того, что он показал. Они достаточно заметные. Его отвезли на машине "скорой помощи" в НИИ Склифосовского. Госпитализировать не стали, но оказали первую помощь", – сообщила "Интерфаксу" член столичной ОНК Ева Меркачева в четверг.

По ее словам, в настоящий момент Карепов снова находится в СИЗО "Лефортово".

"Он не совсем в "Лефортово" избит. Как это произошло, до конца сложно понять. Но, как я понимаю, это произошло в момент, когда его доставляли из СИЗО на следственные действия. При этом, по его словам, часть избиений была на территории СИЗО", – добавила Меркачева.

Член ОНК уточнила, что это были не сотрудники ФСИН и не сотрудники СИЗО, а, скорее всего, конвоиры. ОНК направит информацию об этом в прокуратуру.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах.

В ноябре прошлого года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям.

Кроме этого, были арестованы предполагаемые соучастники Мистрюкова – Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.