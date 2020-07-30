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На Байкале гидроцикл врезался в надувную "ватрушку" с пассажиркой

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Гидроцикл врезался в надувную "ватрушку" с девушкой, которую на большой скорости буксировал другой гидроцикл по популярной у туристов бухте Зуун-Хагун на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области.

"От удара девушку выбросило из надувного снаряда на гидроцикл. Пострадавшую эвакуировали на берег, где спасатели оказали ей первую помощь. С подозрением на перелом бедра она госпитализирована", - сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным МЧС, пострадавшая – жительница Иркутска 1999 года рождения.

Правоохранительные органы выясняют, кто организовал опасное катание туристов и насколько легально он работал.

"В зимнее время любители экстремального отдыха на Байкале привязывают надувные снаряды к автомобилям и выезжают на лед, летом – к маломерным судам. При этом водители и судоводители, развивая большую скорость, не задумываются, что буксируемые приспособления ("ватрушки" и "бананы" - ИФ) неуправляемы, а люди, сидящие в них, крайне уязвимы", - отмечается в сообщении.

"Каждый сезон после получения отдыхающими травм или гибели людей возбуждаются уголовные дела в отношении организаторов. Поэтому мы обращаемся к жителям и гостям нашего региона с просьбой проявлять максимальную бдительность во время отдыха на воде", - цитирует пресс-служба начальника Центра ГИМС ГУ МЧС по региону Андрея Карепова.

Байкал Иркутская область МЧС

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