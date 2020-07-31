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Подельнику Фургала Мистрюкову предстоит операция

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что проходящему по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову предстоит операция в связи с онкологическим заболеванием, выявленном на первой стадии во время осмотра в СИЗО.

"Когда он поступил, у него проверялось по заявлению жены наличие заболеваний, при которых появляется право на освобождение, по линии кардиологии и гипертонической болезни. У него была обнаружена первая стадия рака - об этом уже писали. Я спрашивала, когда его посещала, были ли боли - говорит, нет, не было такого, чтобы можно было подозревать болезнь", - сказала Москалькова "Интерфаксу" в пятницу.

Она отметила, что на тот момент лекарства по данному заболеванию Мистрюкову не были нужны, поскольку ему предстояло пройти дополнительные обследования. Отвечая на вопрос о том, есть ли у его все необходимые препараты и медпомощь, Мистрюков сказал, что есть "в полном объеме", сообщила Москалькова.

Мистрюкову в специализированной городской онкологической больнице, не в тюремной, "сделали КТ, заболевание подтвердилось, первая стадия, которая излечима при операции, такую операцию ему предполагают сделать в онкологической больнице, все необходимые препараты и внимание врачей высокой квалификации к нему есть, скорее всего, ему эту операцию будут делать", сказала Москалькова.

Дело Фургала

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу" о проверке Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. По словам Петренко, в рамках уголовного дела арестованы четверо обвиняемых в этих преступлениях участников преступной группы, их показания стали основанием к задержанию бывшего губернатора.

По данным информированного источника "Интерфакса", задержание Фургала связано с расследованиями убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори (2004 год) и Олега Булатова (2005 год), а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области.

Мистрюков

В ноябре прошлого года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям. Кроме этого, были арестованы предполагаемые соучастники Мистрюкова - Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

В июле этого года информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Мистрюков был взят под госзащиту в связи с обстоятельствами, представляющими угрозу жизни бизнесмена. По словам собеседника агентства, Мистрюкову была выделена личная охрана, обеспечена конфиденциальность персональных данных, применены дополнительные меры безопасности.

Хроника 09 – 31 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Николай Мистрюков Сергей Фургал Хабаровский край Татьяна Москалькова

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