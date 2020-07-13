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В России начали разрабатывать рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" разрабатывает многоразовый ракетный двигатель, рассчитанный на сто пусков, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Многоразовость - это сто пусков на ракете. Сто пусков и не менее трех включений двигателя в ходе одного пуска. Мы работаем над таким двигателем", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Я вот завтра работаю в Воронеже на КБ "Химавтоматики", и мы как раз будем слушать доклады наших специалистов, конструкторов по разработке двигателя на водороде, на метане", - добавил он.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что ракета-носитель "Ангара" может получить модификацию "Ангара-А5ВМ" с многоразовыми возвращаемыми ступенями. Как отметили в госкорпорации, модификация может быть создана на основе ракеты-носителя повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью, разработка эскизного проекта которой была внесена "в государственный контракт на опытно-конструкторскую работу "Амур".

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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