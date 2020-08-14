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Планировавшего нападение на школу тюменца направят на лечение

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Тюменский районный суд направил на принудительное лечение 19-летнего юношу, которого в апреле задержали по обвинению в подготовке нападения на школу. Как сообщила областная прокуратура, он освобожден от уголовное ответственности в связи с невменяемостью.

Нападения в школах

Следствие установило, что он психически болен. В ноябре 2019 года он получил лицензию на приобретение оружия по поддельным справкам от нарколога, психиатра и по фальшивому медицинскому заключению об отсутствии у него в организме наркотиков.

Сотрудники ФСБ задержали его, когда, по версии следствия, он готовил массовое убийство в школе. У него дома при обыске изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, аммиачную селитру, ножи, а также нашли инструкции по изготовлению самодельных бомб.

Молодому человеку вменили приготовление к убийству двух и более лиц и использование поддельных документов.

ФСБ Тюменская область

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