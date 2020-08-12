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Ранивший ножом учительницу подросток направлен на лечение

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Суд в Ульяновске направил на принудительное лечение 15-летнего школьника, который 26 февраля на уроке ранил учительницу ножом в живот. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Нападения в школах

Экспертиза выявила у подозреваемого хроническое психическое расстройство, которое периодически лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и контролировать себя, напомнили в СК.

В феврале следователи назвали нападение на учительницу беспричинным.

Женщине удалось выбить нож из рук напавшего, тот скрылся но был вскоре найден и задержан. Ему вменили покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Учительнице потребовалась госпитализация.

Директор школы №81 после этого инцидента уволилась.

Ульяновск СКР

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