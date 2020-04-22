Молодого тюменца задержали за подготовку нападения на школу

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Жителя Тюменской области 2001 года рождения задержали за подготовку вооруженного нападения на учебное заведение региона, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным регионального управления СК, 18-летний житель Тюменского района планировал в апреле совершить вооруженное нападение на школу.

У молодого человека изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. ФСБ отмечает, что показания задержанного и свидетелей подтверждают, что он собирался совершить преступление.

В отношении него возбужденно дело по части 1 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более человек общеопасным способом) УК РФ. Решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.