Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Молодого тюменца задержали за подготовку нападения на школу

Молодого тюменца задержали за подготовку нападения на школу
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Жителя Тюменской области 2001 года рождения задержали за подготовку вооруженного нападения на учебное заведение региона, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Нападения в школах

По данным регионального управления СК, 18-летний житель Тюменского района планировал в апреле совершить вооруженное нападение на школу.

У молодого человека изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. ФСБ отмечает, что показания задержанного и свидетелей подтверждают, что он собирался совершить преступление.

В отношении него возбужденно дело по части 1 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более человек общеопасным способом) УК РФ. Решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.

Тюменская область ФСБ

Новости

Мощные сели начали сходить со склонов вулкана Ключевской на Камчатке

В России выявлены 5 236 новых случаев COVID-19

В России выявлены 5 236 новых случаев COVID-19

Mail.ru открыла продажу умной колонки с голосовым помощником Марусей

На Тюменском месторождении 14 нефтяников заразились коронавирусом

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Полицейским предложили разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

Полицейским предложили разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

Что случилось этой ночью: среда, 22 апреля

Совершающий кругосветку парусник "Паллада" второй раз пересек экватор

Совершающий кругосветку парусник "Паллада" второй раз пересек экватор

"Вектор" набрал добровольцев для испытания коронавирусной вакцины

"Вектор" набрал добровольцев для испытания коронавирусной вакцины

Участники митинга во Владикавказе получили административный арест

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');