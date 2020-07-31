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Суд со второго захода признал виновной охранницу школы, где подростки устроили резню

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Перми Мотовилихинский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно охранницу школы №127, где два подростка зимой 2018 года напали на четвероклассников и их учительницу и ранили 15 человек.

Нападения в школах

Подсудимая признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ее судят по второму кругу. В октябре 2019 года Мотовилихинский суд признал ее виновной и назначил ей два года ограничения свободы. В ноябре Пермский краевой суд ее оправдал. Прокуратура оспорила это решение.

В апреле Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Суд решил, что 15 января 2018 года охранница, нарушив требования пропускного режима, пропустила в школу двух подростков с ножами, не вызвав к ним сопровождающего. Подростки устроили резню среди малышей и ранили друг друга. Сильнее всех пострадала учительница, которая пыталась детей защищать. Она получила 17 ран.

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй нападавший - бывший ученик. В январе 2018 года обоим было по 16 лет. Мотовилихинский суд приговорил первого подростка к девяти годам и восьми месяцам колонии, второго - к семи годам. Каждому из них назначено принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Пермь Мотовилихинский суд

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