Российский истребитель "перехватил" два самолета США над Черным морем

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 осуществил "перехват" двух самолетов США у границы РФ над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - заявили в НЦУО.

После разворота американских самолетов от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, сказали в ведомстве.

Там отметили, что в пятницу российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря две воздушные цели, приближающиеся к госгранице РФ, для их опознания в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа.

"Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ американскими самолетами не допущено", - заявили в НЦУО.

Накануне, 13 августа, российские военные сообщили о "перехвате" российским истребителем МиГ-31 американского самолета-разведчика Poseidon над Баренцевым морем. Днем ранее они объявили о "перехвате" истребителем Cу-27 двух самолетов-разведчиков США над Черным морем.

О вылетах истребителей Су-27 на "перехват" самолетов-разведчиков США над Черным морем в Национальном центре управления обороной РФ сообщали 10, 9, 7 и 5 августа, а также 23, 24, 27, 31 июля.