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Российский Су-27 поднимали на "перехват" самолета Италии в Черном море

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 в воскресенье "перехватил" итальянский патрульный самолет над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Как говорится в сообщении российских военных, поступившем в "Интерфакс", 16 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря "была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель". Отмечается, что для ее опознания и отождествления в воздух был поднят Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

По данным центра, "экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации "Атлантик" ВМС Италии".

В сообщении отмечается, что после разворота самолета ВМС Италии от границ РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Центр управления обороной сообщил, что весь полет Су-27СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. По его данным, нарушения государственной границы Российской Федерации итальянским самолетом не допущено.

Накануне российские военные сообщали о "перехвате" самолета-разведчика США над Черным морем. Также был задействован истребитель Су-27.

Южный военный округ Черное море Италия Су-27

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