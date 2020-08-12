Су-27 снова вылетал на перехват двух самолетов США над Черным морем

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российский истребитель Cу-27 в среду снова вылетал на "перехват" двух самолетов-разведчиков США над Черным морем, они улетели от госграницы РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - говорится в сообщении.

После разворота самолетов ВВС и ВМС США от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами не допущено", - подчеркивается в сообщении Национального центра.

В последнее время российские военные регулярно сообщают о "перехватах" самолетов-разведчиков США над Черным морем. 10, 9, 7 и 5 августа, а также 23, 24, 27, 31 июля в воздух на "перехват" американских самолетов российские Су-27 (истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого).

США усилили разведывательную деятельность над Черным морем у российских границ, это не останется без реакции, заявил 27 июля "Интерфаксу" первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. "Мы констатируем, что полеты разведывательной авиации США над Черным морем участились. Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты. Хотелось бы отметить, что США находятся очень далеко от акватории Черного моря. И возникает вопрос: что делает американский самолет-разведчик в такой дали от своих границ?" - сказал Красов.

11 августа в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что три истребителя МиГ-31 вылетали на "перехват" американского стратегического беспилотника Global Hawk над Чукотским морем.

7 августа российские военные сообщили, что три истребителя Су-35 поднимались на "перехват" американского стратегического бомбардировщика В-1В над Охотским морем.