Российский МиГ-31 "перехватил" над Баренцевым морем самолет США

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем самолета-разведчика США Poseidon, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"После разворота американского самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31бм проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили российские военные. Они также отметили, что военный самолет США не нарушил границу РФ.

Накануне, 12 августа, российские военные сообщили о "перехвате" истребителем Cу-27 двух самолетов-разведчиков США над Черным морем.

О вылетах истребителей Су-27 на "перехват" самолетов-разведчиков США над Черным морем в Национальном центре управления обороной РФ уведомляли 10, 9, 7 и 5 августа, а также 23, 24, 27, 31 июля.

11 августа в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что три истребителя МиГ-31 вылетали на "перехват" американского стратегического беспилотника Global Hawk над Чукотским морем.

7 августа российские военные сообщили, что три истребителя Су-35 поднимались на "перехват" американского стратегического бомбардировщика В-1В над Охотским морем.