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На троих адвокатов Сафронова завели дисциплинарное производство

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Адвокатская палата Москвы возбудила дисциплинарное производство в отношении троих защитников обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, сообщил "Интерфаксу" другой его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Сегодня стало известно, что Адвокатская палата Москвы возбудила дисциплинарное производство в отношении Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова и Сергея Малюкина", - сказал Павлов.

Он уточнил, что аналогичных уведомлений от петербургской палаты в его отношении он сам пока не получал.

Неделю назад дисциплинарное производство Адвокатской палатой Ленинградской области было возбуждено в отношении адвоката "Команды 29" Евгения Смирнова, также защищающего Сафронова.

Ранее стало известно, что региональные управления Минюста направили в адвокатские палаты Москвы, Петербурга и Ленинградской области представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвокатов Сафронова. Поводом для представлений стали обращения ФСБ. Следствие спецслужбы утверждает, что защитники незаконно отказались дать подписки о неразглашении данных предварительного расследования.

Адвокаты расценивают попытку их дисциплинарного преследования как давление на сторону защиты.

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Ранее он работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Близкие Сафронова организовали кампанию в его поддержку.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 июля – 14 августа 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов

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