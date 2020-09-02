За Ивана Сафронова поручились больше ста человек

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - К заседанию суда по мере пресечения для журналиста Ивана Сафронова личные поручительства за него и характеристики представили суду больше 140 журналистов, политиков и правозащитников, сообщили в инициативной группе в поддержку Сафронова.

"Среди новых поручителей - главные редакторы РБК, "Ведомостей", "Медузы" Петр Канаев, Андрей Шмаров и Иван Колпаков, а также лидер "Яблока" Николай Рыбаков, бывший председатель партии Эмилия Слабунова, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг и другие", - сказали в группе.

Там уточнили, что поручительства написали 110 человек, и 142 представили характеристики на Сафронова.

Лефортовский суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста журналисту. Заседание закрыто, поскольку материалы дела засекречены. Сафронова обвиняют в госизмене.

Как сказал адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, защита будет просить суд отказать следователю, так считает его ходатайство незаконным ввиду отсутствия доказательств обоснованности обвинения в адрес Сафронова и его причастности ко вмененному преступлению.

Сафронов, который с мая 2020 года является советником гендиректора "Роскосмоса", был задержан 7 июля и с тех пор находится под стражей. По словам адвокатов, следствие ФСБ считает, что в 2012 году его завербовала чешская спецслужба. Пять лет спустя он передал ее представителю собранную информацию о поставках вооружений и действиях российских военных в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, полагают в ФСБ.

Сафронов вины не признает. Он и его защита добиваются конкретизации обвинения. Следствие отказывается это делать до завершения расследования.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.