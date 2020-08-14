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Навка осталась самой состоятельной женой кремлевского чиновника

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка уже не первый год удерживает лидерство среди самых состоятельных "кремлевских жен": ее доходы за 2019 год составили почти 236 млн рублей.

Сведения о доходах и имуществе сотрудников администрации президента РФ и членов их семей за 2019 год опубликованы на сайте Кремля.

Согласно декларации, доход Навки составил 235 млн 922 тыс. рублей, годом ранее она задекларировала 218 млн рублей. Песков в 2019 году заработал в 17 раз меньше супруги, его доход составил 14 млн 632 тыс. (в 2018 году - 12,8 млн рублей).

В собственности у Навки по-прежнему находятся два земельных участка, два жилых дома, три квартиры и одно машино-место в России. Как и в декларации за 2018 год, у нее по-прежнему два автомобиля премиум-класса, а также мотовездеход.

Второе место по доходам среди жен чиновников Кремля в этот раз заняла супруга полпреда президента РФ в Госдуме Гарри Минха, ее доход в 2019 году составил почти 123 млн рублей. На третьем месте - супруга помощника президента Владимира Мединского: в 2019 году она задекларировала доход в 53,5 млн рублей.

Дмитрий Песков Татьяна Навка

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