МЧС сообщило, что в шахте в Коми на момент ЧП было четыре человека

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В галерее углеподачи шахты "Воргашорской" в Коми, обрушившейся в субботу, находились четверо погибших рабочих, других пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского управления МЧС.

"Людей в шахте больше не было", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что шахта продолжает работу в обычном режиме.

По словам представителя пресс-службы, разбор завалов в ней подходит к завершению.

Ранее пресс-служба компании "Воркутауголь" (входит в дивизион ПАО "Северсталь") сообщила, что на шахте "Воргашорской" в субботу произошло обрушение галереи углеподачи, четверо работников подрядной организации погибли.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение требований техники безопасности.