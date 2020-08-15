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МЧС сообщило, что в шахте в Коми на момент ЧП было четыре человека

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В галерее углеподачи шахты "Воргашорской" в Коми, обрушившейся в субботу, находились четверо погибших рабочих, других пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского управления МЧС.

"Людей в шахте больше не было", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что шахта продолжает работу в обычном режиме.

По словам представителя пресс-службы, разбор завалов в ней подходит к завершению.

В России"Воркутауголь" связала ЧП в Коми с нарушением техники безопасностиЧитать подробнее

Ранее пресс-служба компании "Воркутауголь" (входит в дивизион ПАО "Северсталь") сообщила, что на шахте "Воргашорской" в субботу произошло обрушение галереи углеподачи, четверо работников подрядной организации погибли.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение требований техники безопасности.

Шахта "Воргашорская" принадлежит АО "Воркутауголь".

АО "Воркутауголь" входит в "Северсталь Ресурс" и является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов.

Коми Воргашорская Воркутауголь МЧС

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